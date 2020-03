L’omaggio ad Alberto Sordi, Pechino Express o Harry Potter? La tv del 24 marzo

Per la prima serata in tv, martedì 24 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Permette? Alberto Sordi”. Nel centenario della nascita, un film celebra Alberto Sordi, un “gigante” del nostro cinema, uno dei più amati e apprezzati artisti a livello internazionale, che ha contribuito a rendere grande nel mondo la commedia all’italiana.

Da giovane aspirante attore, con i primi no e le tante porte chiuse per la dizione ritenuta “troppo romanesca” ai primi lavori da doppiatore, dai palcoscenici del varietà alle tante trasmissioni radio, fino ad approdare finalmente sui set cinematografici dove Sordi non ha tardato a farsi notare per ironia, mimica, presenza scenica e una capacità fuori dal comune di individuare le debolezze umane e renderle – attraverso i suoi “singolari” personaggi – indimenticabili e spassose istantanee del suo, del nostro tempo. Una vita intensa, piena, prima di tutto votata all’impegno, alla completa devozione per il mestiere d’attore, quello che ha sempre voluto essere e che solo il coraggio e la determinazione gli hanno consentito di fare ai più alti livelli. Un crescente cammino verso la perfezione artistica che ha condotto Sordi nell’Olimpo cinematografico delle super star e confermato la sua popolarità sconfinata.

“Permette? Alberto Sordi” è una coproduzione Rai Fiction – Ocean Productions diretta da Luca Manfredi, con protagonista Edoardo Pesce nel ruolo del giovane Alberto. Il film vede nel cast Pia Lanciotti nel ruolo di Andreina Pagnani, Alberto Paradossi (Federico Fellini), Martina Galletta (Giulietta Masina), Francesco Foti (Vittorio De Sica) e Lillo Petrolo (Aldo Fabrizi). Nei panni della mamma di Sordi troviamo Paola Tiziana Cruciani mentre Luisa Ricci, Michela Giraud e Paolo Giangrasso sono le sorelle e il fratello di Sordi e Giorgio Colangeli fa un’amichevole partecipazione nel ruolo del padre.

Un film per ricordare l’attore, il regista, il comico, lo sceneggiatore, il compositore, il cantante e doppiatore, insomma l’immenso Alberto Sordi che a tutti questi talenti univa anche una grande umanità.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Pechino Express”, condotto da Costantino Della Gherardesca.

Sono cinque le coppie ancora in gara. Nella sesta puntata abbiamo assistito all’eliminazione dei Sopravvissuti. In gioco adesso ci sono Top, Wedding Planner, Collegiali, Gladiatori e Mamma e Figlia. Tra queste coppie è facile pensare che siano a rischio Mamma e Figlia: proprio loro potrebbero classificarsi all’ultimo posto e rischiare l’eliminazione. Tutto è da vedere, sia perché potrebbe trattarsi di tappa non eliminatoria sia perché l’eliminazione è nelle mani della coppia che vince. A giocarsela comunque dovrebbero essere Mamma e Figlia con le Collegiali o, chissà, con i Gladiatori visto che sono stati lenti nell’ultima tappa.

Soleil e sua mamma continueranno a litigare, mentre una scena di Max Giusti anticipa che i concorrenti potrebbero improvvisarsi camerieri di un ristorante. Le Top non molleranno la presa e talloneranno i Wedding Planner di un Enzo Miccio pronto a non farsi superare. I Gladiatori avranno ancora qualche difficoltà nel loro viaggio, mentre le Collegiali torneranno a discutere. Nicole e Jennifer sembravano aver trovato la giusta intesa per proseguire il viaggio, arrivando anche al primo posto nella sesta tappa. Stasera le ritroveremo una contro l’altra.

Su Canale5 alle 21.30 c’è “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. La trasmissione di informazione e intrattenimento raddoppia per dare maggior copertura all’emergenza Coronavirus.

Spazio all’attualità su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 “Commando”; su Italia1 alle 21.25 “Harry Potter e il calice di fuoco”; su Rai4 alle 21.20 “Pometheus”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Giovanna d’arco”; su La5 alle 21.05 “Guida per la felicità”; su Iris alle 21 “La legge del capestro”; e su Italia2 alle 21.15 “Agente Smart: casino totale – Bruce and Lloyd – Fuori controllo”.

Rai5 alle 20.15 proporrà il film “The walk”. A seguire, alle 21.55 “Duran Duran – There’s Something You Should Know”. L’epopea dei Duran Duran, protagonisti della scena new romantic inglese anni ’80. Sette album per tracciare il loro notevole impatto sulla musica, sulla moda e sui costumi.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop dead diva”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live” e su Real Time alle 21.10 il docu-rea,ity “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.