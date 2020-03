Isolamento può far rima con violenza in casa: i centri bergamaschi da chiamare

Non per tutti lo stare chiusi in casa è un limite che fa crescere come le crisi che diventano opportunità. Sentite vicini litigare violentemente? Con fracasso sui muri? Siete voi stesse vittime? Magari le vostre stesse amiche si sono stufate delle vostre riserve e ritrosie, e vi siete isolate? “Fatevi coraggio – consigliano le responsabili dei centri anti-violenza bergamaschi – dite dentro di voi una parola non semplice parola… Ma una sola e una sola volta: basta!”

Ecco l’elenco dei numeri di telefono dei centri antiviolenza attivi sul territorio bergamasco, nato dalla sinergia tra diverse volontarie:

SOS Antiviolenza – RECAPITI

Numero NAZIONALE Antiviolenza e Stalking

1522 è attivo

*BERGAMO Via San Lazzaro, 3

Centro antiviolenza Associazione Aiuto Donna

Tel. 035 212933

*ALMENNO SAN BARTOLOMEO Via Montale 42

Sportello d’ascolto della Rete Val Brembana e Valle Imagna (Coop. Sirio)

Tel. 035 851782 interno 3

*BRIGNANO GERA D’ADDA Palazzo Comunale, via Vittorio Emanuele II 36/a (piano terra)

Sportello d’ascolto della Rete Non sei sola (Coop. Sirio)

0363301773

*CASTEL ROZZONE

Sportello d’ascolto della Rete Non sei sola (Coop. Sirio)

0363301773

*RIVOLTA D’ADDA Centro Socio-Culturale LA CHIOCCIOLA,

036337701

*ROMANO DI LOMBARDIA Ospedale “SS. Trinità” primo piano – Area AVIS

Sportello d’ascolto della Rete Non sei sola (Coop. Sirio)

Tel. 0363 990354

*SAN PELLEGRINO TERME Villa Speranza, Via San Carlo 32

Centro Antiviolenza Penelope (Coop. Sirio)

Tel. 0345 21619

*SANT’OMOBONO TERME (far rif. Coop. Sirio)

*SERIATE Via S. Grisogono 18

Centro Antiviolenza Rita (Associazione Aiuto Donna)

Tel. 035 303266

*TERNO D’ISOLA Via Trento 5

Centro “Ascolta chi parla” (Associazione Aiuto Donna)

Tel. 035 19910067

*TREVIGLIO Via Roggia Vignola 18

Centro Antiviolenza Sportello donna (Coop. Sirio)

Tel. 0363 301773

*VIGANO SAN MARTINO Via Martina 18/B

Centro Antiviolenza Eva (Associazione Aiuto Donna)

Tel. 035 821563

*SERIATE Centro R.I.T.A. Seriate:

035 303266

*LA SVOLTA

Spazio Ascolto Uomini Maltrattanti

www.lasvolta.org

Tel. 391 3889213 (24 ore su 24)

* GAZZANIGA Associazione antiviolenza

Fiordiloto

+393453456285

Ma non solo per telefono. “Usiamo i social per sensibilizzare e dire alle donne che non sono sole. E agli uomini che possono aiutare tutte le loro conoscenti. Possiamo immaginare che questa emergenza aiuterà anche molte donne a dire basta e a intraprendere percorsi di fuoriuscita dalla violenza”.

“Purtroppo in questo periodo sono chiusi i vari centri, ma al telefono dei vari c’è un trasferimento di chiamata e la referente risponde”.