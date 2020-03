Il disegno dell’abbraccio: una stampa a chi farà una donazione agli ospedali di Bergamo

L’illustratore Alessandro Adelio Rossi lo scorso 19 marzo ha proposto sui social un suo disegno che ha fatto il giro del web ed è stato condiviso tantissimo. Rappresenta un abbraccio doloroso alla città di Bergamo.

L’autore, visto il successo, ha lanciato una proposta: una stampa del disegno a chi farà una donazione di almeno 25 euro alle aziende sanitarie del territorio bergamasco.

Spiega Alessandro Adelio Rossi: “In tantissimi avete condiviso questo disegno, fatto in una notte senza sonno per molti, fatto velocemente, con l’urgenza di placare il dolore e trovare un sentimento di pace. È un abbraccio alla città di Bergamo, dove vivo e lavoro come illustratore e grafico e vuole essere un segno di cura e fratellanza, ora, che ce n’è bisogno, ma anche dopo, quando questo momento difficile sarà passato. Spero rimanga forte in noi il desiderio di avere cura l’uno per l’altro. Ringrazio tutti quelli che hanno condiviso virtualmente questo mio disegno”.

Ora, spiega “vorrei fare qualcosa di più concreto, nel mio piccolo, per sostenere chi sta lavorando per contenere questa emergenza. Realizzerò delle stampe serigrafiche fatte a mano, con l’aiuto e il sostegno dei miei amici di BERGAMO SOTTOSUOLO e di CORPOC, che riprende vita per questa iniziativa e che si occuperà operativamente delle stampe, numerate 30×30cm in tre colori. Averne una copia è semplice, basta effettuare un bonifico di importo pari o superiore a 25€, a una delle strutture ospedaliere del nostro territorio e mandarmi copia della ricevuta alla mail info@aarg.it. A fine emergenza manderò a tutti una mail con le modalità di ritiro della stampa. Con Bergamo Sottosuolo speriamo si possa organizzare una serata di musica, dove poter ritirare la propria copia, vi terremo aggiornati”.

Qui sotto tutti i dettagli per effettuare il bonifico:

Causale:“EMERGENZA CORONAVIRUS – nome – cognome – codice fiscale del benefattore + com’è bianca bergamo”

(il codice fiscale sarà utile ai fini della detraibilità in sede di 730) ed inviare la ricevuta della donazione al mio indirizzo mail: info@aarg.it

Al termine dell’emergenza tutti i benefattori riceveranno una mail con le modalità di ritiro della stampa.

————————————

OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

Bergamo

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Giovanni XXIII

IBAN IT52Z0569611100000012000X95

Codice BIC/SWIFT: POSOIT22 (se richiesto)

Qui sotto il link alla pagina dell’ospedale

http://www.asst-pg23.it/…/_emergenza_coronavirus_come_aiut…/

————————————

ASST BERGAMO EST

Seriate, Alzano Lombardo, Gazzaniga, Piario, Lovere, Trescore e Sarnico.

IBAN: IT 92 E 03111 53510 000000005634

ASST DI BERGAMO EST – AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST

Qui sotto il link alla pagina dell’ospedale

http://www.asst-bergamoest.it/user/Default.aspx…

————————————

ASST BERGAMO OVEST

Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia

IBAN: IT 81 G 05696 53640 000007000X13

COD. SWIFT: POSOIT22

In questo caso la CAUSALE è: “Donazione COVID-19 – nome – cognome – codice fiscale del benefattore + com’è bianca bergamo”

Qui sotto il link alla pagina dell’ospedale

http://www.asst-bgovest.it/