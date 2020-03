Non si sa più che giorno della settimana sia, chiusi in casa con le ore che trascorrono tutte uguali. E il tempo che farà lì fuori sembra l’ultimo dei nostri interessi. Eppure cerchiamo di costruirci una parvenza di “normalità” e continuiamo con gli appuntamenti quotidiani, come quello con le previsioni del Centro Meteo Lombardo curate oggi da Francesco Sudati.

ANALISI GENERALE

Un robusto campo di alta pressione domina tra Paesi baltici ed Est Europa. Lungo il suo bordo meridionale scorrono correnti molto fredde e secche verso l’Italia, sostenute anche da una circolazione depressionaria in quota tra regioni balcaniche e Mar Adriatico.

Martedì 24 marzo 2020

Tempo Previsto: Su Alpi Orobie, Prealpi e zone pedemontane molto nuvoloso fino al mattino per nubi stratificate, ma senza fenomeni associati; ampie schiarite nel corso della giornata con effimeri passaggi nuvolosi poco significativi. Su restanti zone alpine, lungo la Pianura Padana e l’Oltrepò prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi con deboli gelate notturne.

Temperature: Minime in calo e comprese tra -2/+2 °C (+3/+5 °C nei grandi centri urbani); Massime in lieve aumento e comprese tra +11/+13 °C

Mercoledì 25 marzo 2020

Tempo Previsto: Fino al primo mattino poco nuvoloso con deboli gelate notturne in pianura. Nel corso della giornata generale aumento della nuvolosità, specialmente lungo Alpi e Prealpi, ove nel corso del pomeriggio/sera si verificheranno deboli precipitazioni sparse, nevose oltre 400/600 metri (in Valtellina possibile anche fino a fondovalle). Schiarite graduali nel corso del tardo pomeriggio-sera su pianure orientali in estensione agli altri settori pianeggianti nel corso della serata.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra -2/+2 °C (+3/+5 °C nei grandi centri urbani); Massime stazionarie e comprese tra +11/+13 °C;

Giovedì 26 marzo 2020

Tempo Previsto: Generale peggioramento con cieli per lo più molto nuvolosi o coperti nel corso della giornata. Bassa la probabilità di precipitazione, tendenzialmente confinata lungo le pianure e Oltrepò.

Temperature: Minime in lieve aumento; Massime in lieve calo.