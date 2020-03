Fontana: “Bertolaso positivo al Covid-19; ospedale Fiera Milano? Vedremo”

“Bertolaso sta bene, ha un po’ di febbre, è positivo al Covid-19. Sulla consegna dell’ospedale in Fiera Milano dobbiamo capire se la sua volontà di lavorare da remoto è possibile o se debba essere sostituito, nel qual caso c’è il rischio di qualche rallentamento”. Lo ha annunciato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia martedì all’ora di pranzo nell’ormai consueto appuntamento con i giornalisti per fare il punto delle novità sull’emergenza da Covid-19. E ha proseguito: “Bertolaso io l’ho visto solo domenica e non siamo stati vicini, non sono isolato”.

Sull’ospedale da campo di Bergamo invece il governatore lombardo ha annunciato che gli assessori Terzi e Foroni oggi sono lì i visita mentre procedono velocemente i lavori e presto la struttura aprirà.