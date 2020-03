Dopo Bergamo, torna l’Esercito e porta via 33 salme da Ponte San Pietro

Dopo le due operazioni di Bergamo, martedì mattina l’Esercito è tornato in provincia di Bergamo, a Ponte San Pietro, per portare via altre 33 salme destinate alla cremazione.

I mezzi militari sono arrivati intorno alle 10 e si sono diretti in un capannone di via Papa Giovanni, nel quartiere Villaggio, dove erano conservati i cadaveri di pazienti deceduti al Policlinico e nella zona dell’Isola.

Una volta dentro, le bare sono state caricate sui camion, che si sono poi diretti fuori regione dove raggiungeranno il forno crematorio di Bologna.

Un triste scenario che ha incupito ancora di più il morale dei residenti, che si sono affacciati alle finestre per osservare il corteo militare, ipotizzando si trattase di un’operazione simile a quella già vista due volte a Bergamo la scorsa settimana.