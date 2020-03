Ospedale da campo a Bergamo: “Ci saranno anche i medici di Emergency”

Sono cominciati i lavori per l’ospedale da campo degli Alpini alla Fiera di Bergamo dove arriveranno i medici di Emergency, la Ong di Gino Strada, chiamati dal governatore della Lombardia Attilio Fontana. Se il progetto originale prevedeva l’installazione nel padiglione B di dodici tensostrutture con due camere da quattro posti destinate alla terapia subintensiva, più un paio di posti per eventuali emergenze, ora il piano è cambiato. È infatti previsto un Pronto Soccorso e ci sarà un aumento dei posti riservati all’emergenza, per liberare spazi negli ospedali.

“Ci saranno 12-14 postazioni di terapia intensiva e 24 di sub intensiva – ha spiegato il direttore generale della Sanità Alpina Sergio Rizzini ai microfoni della Rai – più altri 150 posti” per decongestionare gli ospedali, accogliere quei pazienti stabilizzati ma non ancora in grado di essere dimessi.

Per quanto riguarda il personale medico: “Ci saranno medici bergamaschi, medici di Emergency esperti dell’ebola, qualcuno dalla Russia”, ha detto Rizzini. Sulla presenza di medici cinesi “non ho aggiornamenti perché potrebbero essere spostati su Brescia”.