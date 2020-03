“La schiscetta solidale”: i ristoratori bergamaschi cucinato per gli ospedali

Lasagne, polente, gnocchi, crespelle, pizze, arrosti, brasati e casoncelli donati a medici e infermieri degli ospedali bergamaschi da 31 ristoranti locali come gesto di ringraziamento e incoraggiamento per il lavoro straordinario che stanno svolgendo in questi giorni.

Il network solidale è nato su iniziativa della Trattoria Taiocchi di Curno, che negli ultimi giorni ha chiamato a raccolta altri colleghi grazie alla collaborazione di Ascom Bergamo e del Distretto del Commercio dei Colli e del Brembo che ha permesso la costituzione di una Rete Solidale dei ristoratori e dei negozi di vicinato della Bergamasca attualmente di 40 esercizi commerciali, in continua crescita.

Con i locali attualmente aderenti, è possibile soddisfare un fabbisogno di oltre 200 pasti al giorno, preparati nelle cucine riaperte esclusivamente per l’occasione e distribuiti grazie ai volontari del progetto “Angeli al volante”, un servizio solidale nato da un gruppo di conducenti professionisti, NCC e tassisti, coordinati da Simone Labozzetta in collaborazione con l’Associazione Nazionale Polizia di Stato che offrono corse gratuite ai più bisognosi e agli eroi di questa emergenza: medici, infermieri e strutture ospedaliere. Il coordinamento della suddivisione dei compiti, dell’organizzazione e della preparazione del menu e del delivery avviene all’interno del gruppo privato “Rete ristoratori solidali della Bergamasca”.

La prima consegna della Trattoria Taiocchi

Le prime consegne, 150 porzioni di casoncelli e 100 porzioni di gnocchi di polenta e spinaci, effettuate nella mattina di lunedì 23 marzo, hanno interessato gli ospedali di Ponte San Pietro e Zingonia, mentre gli esercizi commerciali della Bergamasca che hanno finora aderito sono: i ristoranti Trattoria Taiocchi di Curno, Il Sorriso di Curno, Bettinelli di Curno, La Caprese di Mozzo, Parco dei Colli di Ponteranica, Trattoria del Moro di Ponteranica, Ponte di Briolo di Valbrembo, Fatur di Cisano Bergamasco, Borgo Marinaro di Ponte S.Pietro, Cucina Cereda di Ponte San Pietro, Trattoria Visconti di Ambivere, La Staletta di Zogno, Collina di Almenno San Bartolomeo, Da Ivan di Almenno San Bartolomeo, Posta di Frosio di Sant’Omobono Terme, Osteria Cantina Bellini di Castelli di Calepio, Al Gigianca di Bergamo, N.O.I. Restaurant di Bergamo, One Love di Bergamo, I Tre Gobbi di Bergamo, Ristorante Messicano SHAAN di Seriate, Burro Restaurant di Alzano Lombardo, OLD FOX di Isola di Fondra, Ristorante èxtè di Zanica, Osteria del Crostino di Covo, Sassella Catering di Casirate d’Adda e la pizzeria d’asporto Elle Emme di Curno, oltre alle gastronomie Popas di Curno e Pasticci e Capricci di Piazza Brembana e all’agriturismo Montecura di Albino. Hanno aderito alla rete anche Panificio Bana di Curno, Alimentari Moretti di Curno, Gelateria Artesania di Mozzo, Macelleria Flli Mangili di Paladina, Pasticceria Bonati di Paladina, Ortofrutta Rocchetti di Paladina, Salumificio Gamba di Villa d’Almè, Albergo ristorante La Piana di Petosino-Sorisole, Il forno delle Bontà di Gromlongo-Palazzago, Panificio Midali di Branzi, Pastificio Il Raviolo di Alzano Lombardo.

L’iniziativa della Trattoria Taiocchi ha preso corpo all’interno della community Facebook dell’agenzia RistoratoreTop, frequentata da oltre 8000 ristoratori italiani, dove il ristorante milanese SlowSud ha lanciato nei giorni scorsi il medesimo appello ai locali milanesi raccogliendo la partecipazione di decine di realtà tra catene, ristoranti, pizzerie, hamburgerie, kebab e persino pasticcerie e gelaterie in grado di distribuire circa cinquecento pasti al giorno ad otto ospedali del capoluogo lombardo.

La prima spedizione della Trattoria Visconti

“Abbiamo preso contatto con alcuni ospedali bergamaschi ispirati dall’impegno e dalla solidarietà dei colleghi milanesi – spiegano Gabriel Ovidiu ed Elisa Taiocchi, titolari del ristorante capofila della rete bergamasca – e la risposta nella nostra città è stata altrettanto incoraggiante. Siamo consapevoli tutti del fatto che alle strutture ospedaliere servano più di ogni altra cosa protezioni per il personale e apparecchiature mediche, ma, nel nostro piccolo, questo è il contributo che possiamo dare: aiutare le mense, sollevandole dal sovraccarico di lavoro e consentendo loro di concentrarsi solo sui pazienti, e offrire agli operatori coinvolti in prima linea nella lotta all’epidemia da Covid-19 anche solo un piccolo momento di distrazione dai turni infernali che stanno svolgendo per il bene della collettività”.

La “Schiscetta solidale” è un’iniziativa che parte proprio da un gesto di umiltà e amore proprio come quello di preparare un pasto caldo per coloro che in questo momento sono in prima linea per sconfiggere questo virus, con l’auspicio di risollevarci al più presto, grazie alla forza dell’unione.

“Abbiamo accolto l’invito fatto dai colleghi – afferma Petronilla Frosio, presidente del Gruppo Ristoratori di Ascom Confcommercio Bergamo – e l’abbiamo esteso a tutti i nostri associati. È un gesto semplice che può portare conforto a medici e infermieri che stanno lavorando con ritmi massacranti nei nostri ospedali. Ci viene chiesto di cucinare pasti semplici come lasagne, crespelle, arrosti, brasati, torte salata. Spero che siano in molti a condividere l’iniziativa e il nostro segno di gratitudine per loro”.

“Una Rete Solidale di Commercianti attiva che ancora una volta – commenta Claudia Cavagna, assessore del Comune capofila del Distretto del Commercio dei Colli e del Brembo – dimostra l’umanità e la disponibilità dei negozi di vicinato verso i bisogni del Territorio. Un ringraziamento a tutti gli aderenti alla Rete per l’impegno profuso in questo momento così difficile. Un vero atto di responsabilità e amore per la Comunità”.