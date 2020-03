“Io, 16 anni, vita da reclusa con fitness da casa e videochiamate agli amici”

Chiara è una ragazza sedicenne che frequenta il Liceo di Bergamo Filippo Lussana. Le sue sensazioni ai tempi del coronavirus.

Ebbene sì, da un momento all’altro è cambiato tutto, e chi se lo sarebbe mai aspettato? Siamo tutti rinchiusi in casa, non possiamo andare a scuola, uscire per fare una passeggiata, praticare il nostro sport, vedere i nostri amici… siamo in una situazione davvero drammatica.

Siamo stati colti di sorpresa, non abbiamo gli strumenti di precauzione adatti, LA NOSTRA È UNA CORSA CONTRO IL TEMPO. Gli ospedali sono al collasso, i cimiteri non riescono ad accogliere l’interminabile fila di bare…

Ogni giorno vedo infinite pagine piene di necrologi, ogni giorno più di cento: questo fatto incute davvero molta paura. Non c’è giorno che io non senta suonare un’ambulanza, nonostante viva in un paese relativamente piccolo (2400 abitanti) e sperduto in montagna.

Molte persone non capiscono e non riescono a cogliere ciò che sta accadendo fin quando sono loro stesse affette dalla malattia o un loro membro della famiglia: bisogna lottare per la vita di tutti, non solo per la propria e ciò che oggi serve, ancor più di ieri, sono l’unità e la solidarietà.

Sono convinta che queste settimane di reclusione possano fare solo che bene per il blocco del contagio e spero che ognuno di noi sia consapevole della situazione che stiamo vivendo e che dobbiamo affrontare, con la massima cautela e precisione.

Uno dei problemi che si è creato è anche quello della chiusura delle scuole: non è poi così scontato recuperare un mese di scuola. Tutte le mattine mi sveglio alle 08:00 e, se ci sono lezioni online le seguo, altrimenti completo i compiti assegnati o studio. Il mio obiettivo è quello di tornare a scuola, senza aver buttato via un mese; è fondamentale non lasciarsi andare e pensare che questo periodo che stiamo vivendo sia un periodo vuoto, inutile… Non sappiamo che cosa ci riserva il futuro, ma per il momento è indispensabile continuare a lavorare e prepararci per la ripresa.

Non è semplice rimanere chiusi in casa per più di due settimane, è tutt’altro che semplice, è snervante, non ci si può sfogare e deve esserci un modo sennò andiamo in esaurimento nervoso. Ho deciso con i miei amici di rimanere in contatto, oltre che con i messaggi, con le videochiamate. Addirittura, per “tenerci in forma”, con alcune mie amiche ho fatto “fitness da casa”.

Siamo in una situazione estrema e ognuno deve aggiungere al puzzle il proprio tassello. Quando questo puzzle sarà completo tutto finirà, quindi ognuno di noi deve dare il proprio contributo e deve mettercela tutto.

Non vedo l’ora che finisca tutto questo, per poter riprendere una vita regolare!

Tutto andrà bene, ce la faremo!