Il Comune di Bergamo proroga i pass di sosta per residenti fino al 30 aprile

Nuove misure per la mobilità da parte del Comune di Bergamo. Lunedì 23 marzo la Giunta ha emesso due provvedimenti di grande importanza per venire incontro alle esigenze dei cittadini in questi momenti molto delicati e difficili.

Il Comune ha deciso di prorogare fino al 30 aprile compreso la validità di tutti i contrassegni per la circolazione nelle ZTL e/o per la sosta nelle aree riservate ai residenti e/o per la sosta in aree riservate a specifiche categorie di veicoli, aventi scadenza compresa tra il 9 marzo e il 30 aprile.

Di prorogare, fino al 30 aprile compreso, la possibilità per tutti i titolari del contrassegno per la sosta nelle aree riservate ai residenti, in corso di validità, la sosta nelle aree disciplinate a tariffa, delimitate dalle strisce di colore blu, ivi compreso il parcheggio pubblico di Piazza Mercato del Fieno, senza obbligo di corrisponderne il corrispettivo nè di rispettarne i limiti di tempo;

Di prorogare, fino al 30 aprile compreso, la possibilità per tutti gli operatori sanitari, per comprovate esigenze di assistenza alle persone, rese note mediante autodichiarazione esposta, l’accesso a tutte le ZTL, la sosta negli spazi riservati ai residenti, nelle aree disciplinate a tariffa o con limitazioni dei tempi di sosta, senza obbligo di pagamento né del rispetto dei limiti di tempo.

L’amministrazione comunale ha deciso anche di sospendere fino al prossimo 3 aprile le ZTL della città in questa situazione difficile, in modo da garantire e rendere possibili tutti i servizi di consegna a domicilio di spesa e beni essenziali. Palafrizzoni ha sospeso il pagamento della sosta in tutta la città fino alla stessa data, il 3 aprile: un provvedimento, questo, a favore di tutte le persone che ancora devono presentarsi al lavoro, coinvolte come sono in attività essenziali alla vita della città. Già da giorni la Polizia Locale aveva concentrato la propria attività sui controlli riguardo l’osservanza delle disposizioni di contenimento del coronavirus e l’assistenza alle persone in difficoltà, con l’attività sanzionatoria del divieto di sosta passata in secondo piano. Il nuovo provvedimento ha validità immediata.

La durata di tali misure potrà essere prolungata in relazione all’evolversi dello scenario dell’emergenza.