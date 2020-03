Coronavirus, i dati ufficiali Comune per Comune: ma troppi casi non sono registrati

Lo abbiamo detto e scritto più di una volta: i dati ufficiali relativi ai contagi da Covid-19 in provincia di Bergamo possono dare un'idea della diffusione del virus ma, purtroppo, non sembrano fotografarne esattamente la dimensione.

Sono troppi i morti in casa o nelle case di cura, nessuno dei quali sottoposto a tampone e quindi non registrato come decesso legato al coronavirus. E sempre parlando di tamponi sono molti di più i sintomatici ai quali non è stato fatto alcun test.

Nella settimana dall'8 al 16 marzo la sola città di Bergamo ha contato 330 decessi: nello stesso periodo erano stati 23, 14 volte meno. E poi i drammatici cortei dei mezzi dell'esercito, che hanno portato le bare fuori dalla città per la cremazione. Immagini strazianti, per gli occhi e per il cuore.

Elementi che fanno paura e che creano qualcosa di più di un sospetto: la realtà della Bergamasca è molto (molto) più tragica di quanto la raccontino i numeri, sottostimati, dei contagiati.

È partendo da questi presupposti che va letta la mappa sottostante, che riporta la diffusione del contagio basandosi solamente sul dato ufficiale al quale facevamo riferimento all'inizio, aggiornato a sabato 21 marzo.

Dato che racconta di 5.868 persone risultate positive, 777 delle quali nel capoluogo: seguono Nembro (182), Albino (171), Alzano (153) e Seriate (147).

Nella mappa la colorazione più intensa indica un'incidenza maggiore del virus, mettendo in relazione il numero di contagiati con quello complessivo degli abitanti.