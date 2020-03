C’era una volta a Vigata, Stasera tutto è possibile o Mina? La tv del 23 marzo

Per la prima serata in tv, lunedì 23 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “La concessione del telefono – C’era una volta Vigata”. Dopo il successo di “La mossa del cavallo” e “La stagione della caccia”, che hanno entrambi superato il 30% di share, l’immaginifico mondo di Vigàta nato dalla magica penna di Andrea Camilleri torna in tv, arena di una nuova avventura, in prima visione e in prima serata su Rai1 lunedì 23 marzo. La concessione del telefono, tratto dall’omonimo romanzo storico di Camilleri edito da Sellerio editore, riporta alla ribalta l’immaginaria cittadina, resa unica dalla fantasia del grande scrittore siciliano.

Pippo Genuardi, nato a Vigàta il 3 settembre 1856, è un commerciante di legnami. Ma sia chiaro: quella non è la sua occupazione maggiore, anzi, potremmo dire che il suo vero talento è quello di cacciarsi nei guai. Spiantato, ironico, amante delle donne e della tecnologia, Pippo sembrerebbe aver messo la testa a posto sposando Taninè Schilirò, figlia dell’uomo più ricco di Vigàta, ma il nostro protagonista è appunto un uomo che in realtà non si accontenta mai. E così, spedendo tre lettere al Prefetto Marascianno (un napoletano paranoico e complottista), mette in moto un meccanismo che lo porterà a trovarsi sotto due fuochi incrociati: lo Stato, che pensa di avere a che fare con un pericoloso sovversivo, e l’uomo “di rispetto” Don Lollò, che inizia a credere che il Genuardi lo stia prendendo per fesso. Per ottenere l’agognata “concessione del telefono”, infatti, Genuardi sarà disposto a tutto: cercare l’appoggio di suo suocero, ma anche della mafia; corrompere funzionari pubblici e tradire il suo vecchio amico Sasà. Il tutto sotto gli occhi del Questore Monterchi, venuto dal Nord, che osserverà sgomento e impotente il concatenarsi folle degli eventi.

RaiDue alle 21.20 proporrà la replica di “Stasera tutto è possibile”, game show condotto da Stefano De Martino Ogni lunedì sera, andranno in onda le puntate dell’ultima stagione, quelle che sono state trasmesse lo scorso autunno. Si riparte dalla prima puntata (andata in onda il 16 settembre 2019), con ospiti Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero. L’obiettivo della rete è chiaro: quello di far divertire e svagare il pubblico in un momento così difficile.

RaiTre alle 21.20 riproporrà “In arte Mina”. A poco più di 40 anni dal suo ultimo concerto alla Bussola di Marina di Pietrasanta, dove tutto era comincia to, Rai 3 dedica una serata speciale alla regina indiscussa della canzone italiana. Mina, la più famosa cantante italiana di tutti i tempi. Ancora oggi ai vertici delle classifiche dei dischi più venduti, con la sua arte che si reinventa continuamente, rimanendo sempre contemporanea.

Su Iris alle 21 verrà proposta la visione del film “L’esorcista – Versione integrale”. Regan MacNeil, figlia di una nota attrice, comincia a dare segni insoliti di squilibrio. Dalla sua camera provengono violenti rumori, diventa isterica e compie sogni mostruosi. Di più, un regista amico di famiglia, viene trovato morto dopo essere stato solo con lei. A poco a poco però i medici che l’hanno in cura si dichiarano impotenti di fronte alle stranissime manifestazioni della ragazza arrivando a sussurrare che la poveretta sia “posseduta” da forze esterne. Di questo si convince anche la madre che chiama un sacerdote. Costui però fallisce. Un altro esorcista, dopo un’epica battaglia, riesce a prevalere, ma a un prezzo altissimo.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con “Stasera Italia – Speciale Coronavirus”, condotto da Barbara Palombelli.

Su La7 alle 21.15 andrà in onda uno speciale del TgLa7 dal titolo “La trincea in corsia”.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “La vita è una cosa meravigliosa”; su Italia1 alle 21.25 “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.20 “Curiosa”; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher – La vendetta di Evita”; e su Italia2 alle 21.10 “22 minutes”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Sherlock Holmes vs Conan Doyle”. A quasi 130 anni dalla sua nascita Sherlock Holmes è un mito letterario che si è rivelato essere terreno d’ispirazione al di là delle aspettative. Sir Conan Doyle, suo inventore e scrittore, nonostante fosse determinato a sfuggire alla sua creatura si è ritrovato intrappolato e oscurato dal suo personaggio.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, Ange Gardien”. Andrà in onda l’episodio intitolato “Matrimonio movimentato”. La prima cliente di Josephine è Camille, una giovane fotografa assunta per fotografare e filmare un matrimonio. I problemi sorgono quando Camille scopre che lo sposo è Hugo, il suo ex-fidanzato che lei stessa avrebbe dovuto sposare cinque anni prima.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Siren”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.