Calano ancora i contagiati a Bergamo, Gallera: “Trend positivo, ma non molliamo”

Dopo i 715 di sabato, per il secondo giorno consecutivo calano i contagiati da Coronavirus in provincia di Bergamo. Lunedì i nuovi positivi sono 255 (domenica erano stati 347). Lo ha reso noto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera nella consueta conferenza stampa quotidiana con gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Covid 19.

A introdurre l’appuntamento è stato il presidenete della Regione Attilio Fontana, che ha fatto ascoltare la testimonianza di Mattia, il 38enne di Codogno, primo contagiato in Italia che ora sta bene, che racconta la sua esperienza e invita alla prevenzione: stare a casa e non vivere a contatto con le persone care.

Poi la parola all’assessore Gallera: “Ieri eravamo moderatamente ottimisti. Oggi confermo il trend in calo e siamo ottimisti per tanti punti di vista. Diciamo che siamo alla prima giornata positiva di questo mese duro. Non è però il momento di cantare vittoria, bisogna essere concentati e instensificare lo sforzo”.

“Oggi in Lombardia abbiamo un totale di 28816, ossia 1855 in più di ieri. I ricoverati ieri erano 9439, oggi sono 9266, vale a dire meno 173: una dato che ci rende molto felici. La giornata di oggi mostra i frutti del lavoro fatto. Aspettiamo i prossimi due giorni perchè dati vanno visti su un arco temporale più ampio”.

“Dal territorio lombardo in molti presidi registriamo una riduzione, anche se lieve, del calo di accessi al pronto soccorso. Non i tutti gli ospedali, ma in alcuni sì. E anche questo è un buon segnale”

“Passando alle province, a Bergamo i casi sono 6471, 255 in più rispetto a ieri quando ne avevamo 347 in più di sabato che erano stati 715. Quindi siamo al secondo giorno con i numeri in calo. Così come i decessi, purtroppo ancora tanti ma in calo”.

I contagiati per provincia tra ieri/oggi:

BG + 255

BS + 588

CO + 69

CR + 30

LC + 62

LO + 45

MB + 22

MI + 230

MN + 80

PV + 138

SO + 4

VA + 35