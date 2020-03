Le temperature scendono in questa prima settimana di primavera. Massimo Mazzoleni ci accompagna a capire il tempo che farà a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Una vasta area di alta pressione con centro tra la Svezia e la Finlandia convoglia aria via via più fredda verso l’Italia ed il Mediterraneo centrale. Essa determinerà condizioni di instabilità sul settore adriatico ed il Sud della nostra penisola, mentre sulla Lombardia produrrà, almeno inizialmente, spiccata variabilità ed un deciso calo delle temperature. Attenzione alle possibili gelate tardive anche in pianura a partire da martedì.

Lunedì 23 marzo 2020

Tempo Previsto: Fino alla tarda mattinata su tutta la regione ancora molto nuvoloso con temporanee schiarite specie su Valtellina, Pavese e Lodigiano; residue e deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi in particolare su Verbano e Varesotto. Dal pomeriggio nuvolosità irregolare con addensamenti più frequenti sulla Lombardia Ovest, ma senza precipitazioni di rilievo. Schiarite più frequenti in particolare su Valtellina e fascia padana dal Pavese al Mantovano.

Temperature: Minime in lieve diminuzione con valori compresi tra 0/4°C (fino 5/6°C nei grandi centri urbani), massime in ulteriore diminuzione con valori compresi tra 8/12°C

Venti: Al suolo per tutto il giorno vento moderato da ESE, in progressivo indebolimento dal pomeriggio con punte fino a 30-40 Km/h. A 1500 metri vento moderato dal settore EST con raffiche fino a 40 Km/h. A 3000 metri vento forte da NE con raffiche fino a 70-80 Km/h su Lombardia Est.

Martedì 24 marzo 2020

Tempo Previsto: Fino alla mattinata su Verbano, Valchiavenna, Varesotto, Comasco, Lecchese, Milanese, Brianza e Valli Orobiche nuvolosità variabile con intervalli assolati; sul resto della regione solo in parte nuvoloso netta prevalenza delle schiarite. Dal pomeriggio sulla Lombardia Occidentale e Valtellina in parte nuvoloso con ampie schiarite. Su Orobie Est, Valle Camonica, Garda, Bresciano, Cremonese e Mantovano nuvolosità variabile di tipo cumuliforme con alcuni rovesci a ridosso dei rilievi.

Temperature: Minime in lieve diminuzione con valori compresi tra -2/2°C (fino 4/5°C nei grandi centri urbani), massime stazionarie con valori compresi tra 9/13°C

Venti: Al suolo fino al pomeriggio brezze per lo più deboli dapprima da ENE, in progressiva rotazione al settore SUD; in serata brezze da deboli a sostenute tra EST e SE con punte fino a 15-25 Km/h. A 1500m vento moderato o a tratti forte da ESE con raffiche fino a 50 Km/h. A 3000m dapprima vento forte da NE, in indebolmento dal pomeriggio con raffiche fino a 65-75 Km/h.