Si cercavano 300 medici: hanno risposto in ottomila “eroi dal camice bianco”

La possibilità di aderire online alla ricerca di 300 medici per arginare l’emergenza coronavirus, soprattutto in Lombardia, scadeva alle 20 di sabato. Hanno dato la loro disponibilità in ottomila: “eroi” come li ha definiti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“L’Italia migliore”, come il ministro Francesco Boccia definisce gli ottomila che, da ogni parte, hanno risposto al bando per la creazione della task force.

“L’ennesima risposta generosa di cui tutti noi italiani possiamo andare fieri -, li ringrazia Conte – Eroi dal camice bianco”: giovani e anziani che, una volta selezionati, riceveranno un “premio di solidarietà” di 200 euro per ogni giorno di lavoro. In base all’ordinanza 654, firmata dal capo della Protezione civile, i “soldati di Ippocrate” affiancheranno i colleghi che, dopo giorni di battaglia, sono allo stremo.