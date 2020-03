Remuzzi e Gori da Fazio, Bella da morire o Non è la D’Urso? La tv del 22 marzo

Per la prima serata in tv, domenica 22 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Bella da morire”. Eva e Marco interrogano Graziano Silvetti, agente di Gioia e suo amante. Grazie a ulteriori analisi sulle medicine che Gioia assumeva.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio. Verrà dato ampio spazio all’emergenza Coronavirus con diversi contributi e collegamenti sul tema. Tra gli ospiti ci saranno il sindaco di Milano Giuseppe Sala; il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli; il virologo Roberto Burioni; il sindaco di Bergamo Giorgio Gori; l’economista Carlo Cottarelli; il primario del reparto di Terapia Intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo; il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e primario emerito dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Giuseppe Remuzzi; il primario del Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Urbino, Filippo Mezzolani; il sindaco di Delia Gianfilippo Maria Bancheri; il sindaco di Medicina, Matteo Montanari; e il CT della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini che con la FIGC ha lanciato sui social network la campagna di comunicazione #leregoledelgioco.

Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi, Rino Pellino da Berlino, Marco Varvello da Londra e Giammarco Sicuro da Madrid. E ancora: Andrea Bocelli, che ha appena promosso una raccolta fondi per l’ospedale di Camerino; Fedez, che con la moglie Chiara Ferragni ha lanciato una raccolta fondi per il San Raffaele; Federica Brignone, vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo di sci; Mahmood, che eseguirà una versione speciale dell’ultimo singolo “Rapide” con Dardust al pianoforte e il mattatore Enrico Brignano.

Non mancheranno gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica.

Nel preserale, alle 19.40 ci sarà “Che tempo che farà”, dove non mancheranno aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus.

Su Canale5 alle 21.15 ci sarà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Al centro dell’attenzione gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus, poi non mancherà spazio per l’intrattenimento.

Su La7 alle 20.35 ci sarà “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “The post”; su Rete4 alle 21.25 “What women want – Quello che le donne vogliono”; su Italia1 alle 21.25 “Jack Reacher – Punto di non ritorno”; su Rai4 alle 21.20 “La vedova Winchester”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Entrapment”; su La5 alle 21.05 “Un amore improvviso” e su Iris alle 21 “Regeression”.

Rai5 alle 21.15 proporrà la visione del documentario “Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili”. La famiglia canina è composta da trentasei specie straordinarie. Ci sono le specialiste dei deserti e quelle che sopravvivono nei luoghi più freddi della Terra. Tutte queste specie condividono alcune caratteristiche con i cani che vivono nelle nostre case.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live”; su Real Time alle 21.10 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni” e su Italia2 alle 21.10 il telefilm “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.