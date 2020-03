Lo Bianco mette all’asta le maglie delle sue vittorie: “Lo faccio per Bergamo”

A Bergamo, con la maglia rossoblu, ha vinto tutto: due scudetti, tre Champions League e tre Coppe Italia. Ora, nel momento più drammatico per la città, la campionessa di volley Eleonora Lo Bianco ha deciso di mettere all’asta le maglie delle sue imprese con la Foppapedretti e con la nazionale.

“Non so ancora quali – racconta a La Gazzetta dello Sport – perché tutti i cimeli li tengo a Omegna, ma sicuramente un paio di divise da gioco le ho e le metto a disposizione. Quando ho visto le immagini delle bare scortate dall’esercito, ho sentito un tuffo al cuore, una tristezza incredibile per una città che mi ha dato tantissimo. Ed è stato quasi naturale pensare a fare qualcosa per Bergamo e per i bergamaschi: da qui l’idea dell’asta”.

Partecipare è semplice. Basta collegarsi alla pagina facebook dell’Associazione Kenzio Bellotti e lasciare un’offerta, sotto il post principale o con un messaggio privato. L’intero ricavato sarà devoluto all’Ospedale Papa Giovanni XXIII per fronteggiare l’emergenza coronavirus.