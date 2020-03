Cosa possiamo fare per essere d’aiuto, restando a casa? Questa è la domanda che si sono posti Giorgio, ventiduenne di Seriate, e la sua famiglia, che hanno deciso di mettere a disposizione del personale medico e sanitario due appartamenti di loro proprietà.

“Buongiorno a tutti – scrive Giorgio su Facebook – Se qualcuno ha contatti con medici, infermieri o oss che vengono da lontano per lavorare nei nostri ospedali e hanno bisogno di una sistemazione mi contatti pure al 3917964859, la offriamo gratuitamente”.

Si tratta di due monolocali situati in un condominio di via Roma a Grassobbio, nel cuore del paese. Le abitazioni, disponibili da subito fino alla fine di aprile, sono dotate di tutto il necessario: letto matrimoniale, cucina, bagno, lavatrice e asciugatrice.

“Negli appartamenti c’è ogni necessità per la vita quotidiana, sono in ordine e perfettamente puliti, pronti per essere abitati – ci tiene a precisare Giorgio -. In famiglia non siamo né medici, né infermieri. Questo il nostro modo di contribuire nel piccolo, speriamo di poter essere d’aiuto”.

Per chi fosse interessato, è possibile chiamare anche il numero 345 333 7945.