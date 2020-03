Le previsioni del tempo a cura dell’Arpa Lombardia

EVOLUZIONE GENERALE

Almeno fino a lunedì correnti orientali di aria via via più fredda interesseranno la Lombardia apportando un drastico calo termico e alcune precipitazioni sui rilievi specie domenica. Da martedì una fredda depressione in quota, con traiettoria ancora assai incerta, potrebbe interessare direttamente il Nord Italia con fenomeni tuttavia modesti. Per tutto il periodo le temperature si manterranno ben al di sotto della media del periodo e su valori invernali a tutte le quote.

Domenica 22 marzo 2020

Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso ovunque con qualche schiarita possibile sulla bassa Pianura.

Precipitazioni: sulla Pianura generalmente assenti o al più poco probabile qualche piovasco tra notte e primo mattino, su Alpi e Prealpi maggior probabilità di deboli precipitazioni specie tra notte e mattino, possibili ma poco probabili nel pomeriggio/sera, in possibile ripresa in tarda serata su Prealpi bresciane e Adamello. Un po’ di neve cadrà fin sui 1000/1300 metri in giornata, mentre in serata qualora le precipitazioni riprendessero sui settori orientali la neve cadrà a quote via via più basse fin sui 600/800 metri.

Temperature: minime in lieve aumento e raggiunte in serata ovunque, massime in sensibile calo. In Pianura minime comprese tra 6 e 8 °C massime comprese tra 11 e 14 °C

Venti: in pianura moderati a tratti forti da est in temporanea attenuazione nel pomeriggio, in montagna moderati o forti orientali su fascia Prealpina specie nella notte e al mattino e poi dalla sera, deboli o moderati da nordest sulle Alpi in rinforzo dal pomeriggio.

Lunedì 23 marzo 2020

Stato del cielo: sulla Pianura schiarite via via più ampie fino a poco nuvoloso, su Alpi e soprattutto Prealpi fino al mattino nuvoloso o molto nuvoloso con schiarite nel pomeriggio. In serata da poco a parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: nella notte e al mattino possibili debolissime nevicate su Prealpi fino a fondovalle; generalmente assenti o poco probabili altrove.

Temperature: in forte calo con valori anormalmente bassi per il periodo. In Pianura minime attorno a 3°C, massime attorno a 7 °C

Venti: in pianura inizialmente ancora a tratti moderati da est in attenuazione a deboli da metà mattinata, in montagna fino al mattino moderati o forti orientali in attenuazione a deboli nel pomeriggio, in quota per tutta la giornata moderati o forti da nordest.

Martedì 24 marzo 2020

Stato del cielo: parzialmente soleggiato per il passaggio di nubi medio-alte specie durante la seconda parte della giornata quando si svilupperanno addensamenti su Alpi e Preapi.

Precipitazioni: generalmente assenti al mattino, possibili nella seconda parte della giornata per qualche rovescio su Alpi e Prealpi, eventualmente nevoso fino a quote basse.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. Ancora su valori decisamente inferiori alle medie del periodo. Possibili gelate anche in Pianura in caso di notte con cielo sereno.

Venti: in pianura deboli variabili; in montagna deboli o moderati orientali, in quota moderati o forti da nordest