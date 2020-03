Coronavirus, il Pd bergamasco raccoglie fondi per l’ospedale da campo

Il Partito democratico bergamasco lancia una raccolta fondi a sostegno dell’Ospedale da Campo degli Alpini, alla Fiera di Bergamo. “Negli scorsi giorni abbiamo veicolato a iscritti e simpatizzanti gli estremi delle strutture sanitarie locali, ma la generosità non si ferma: così abbiamo dedicato un apposito conto bancario per sostenere le donazioni all’Ospedale da Campo degli Alpini, alla Fiera di Bergamo” spiega il segretario provinciale Davide Casati.

La raccolta fondi, da domani 23 marzo al 5 aprile, è aperta a chiunque voglia parteciparvi, ed è rivolta soprattutto ad elettori, circoli, amministratori e rappresentanti istituzionali. “A loro, in primis, chiediamo di contribuire per sostenere concretamente l’attività dell’ospedale da campo, struttura fondamentale per provvedere alle cure dei nostri concittadini”, conclude Casati.

Chi desidera contribuire può fare una donazione a: Partito Democratico Federazione di Bergamo – città di Bergamo, Iban: IT84S0311111108000000000258 – SWIFT/BIC BLOPIT22 – Banca Gruppo Ubi Banca, Filiale di Bergamo, Piazza Pontida. Causale: donazione a favore dell’ospedale da Campo Alpini, Fiera di Bergamo.