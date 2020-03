È primavera, formalmente, ma quest’anno senza il consueto tripudio di fiori e allegria dentro di noi. Il tempo segue ugualmente il suo corso e Andrea Bosoni ci spiega come saranno i prossimi giorni a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un’ampia area depressionaria in discesa dall’Europa centro-orientale influenzerà il tempo sulla Lombardia nei prossimi giorni. Gli effetti sulla nostra regione saranno principalmente una sensibile diminuzione delle temperature per diversi giorni ma senza fenomeni di rilievo. Attenzione alle possibili gelate tardive anche in pianura a partire da martedì.

Sabato 21 marzo 2020

Tempo Previsto: In prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti nuvolosi lungo i rilievi Alpini e Prealpini, dalla serata a partire dai settori Orientali graduale aumento della nuvolosità la quale potrà dare luogo a isolati rovesci lungo i rilievi.

Temperature: Minime in lieve diminuzione con valori compresi tra 4°C e 7°C, massime stazionarie o in lieve diminuzione tra 15°C e 18°C

Domenica 22 marzo 2020

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto, precipitazioni fin dalla notte deboli sui settori Alpini e Prealpini, nevose oltre i 1500 metri con quota neve in calo nel corso della giornata, attenuazione dei fenomeni dalla serata. Generalmente asciutto in pianura salvo isolati piovaschi sui settori di alta pianura.

Temperature: Minime (tra 3°C e 6°C) e massime (tra 11°C e 14°C) in diminuzione più marcata sui rilievi a partire dal tardo pomeriggio.

Lunedì 23 marzo 2020

Tempo Previsto: Durante la notte ed al primo mattino ancora condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso ma con tendenza a schiarite a partire dai settori orientali nel corso della giornata. Precipitazioni deboli residue sui rilievi nel corso della nottata.

Temperature: Minime in diminuzione, massime in sensibile diminuzione.