Bassa

Urgnano, schiaffi e percosse alla moglie: 25enne in manette

Non era la prima volta, ma ormai una consuetudine: per questo I. B. L. è finito in carcere

Più informazioni su arresto

arresto Carabinieri

Carabinieri Urgnano









Oltre alle attività legate all’emergenza Coronavirus, il lavoro dei carabinieri prosegue anche con il controllo del territorio. Diverse le pattuglie dell’Arma che continuano a contrastare chi, nonostante la situazione, commette reati. Nella Bassa, ambito di competenza della Compagnia di Treviglio, i militari del Comando di Urgnano, giovedì sono intervenuti nell’abitazione di I.B.L., venticinquenne pregiudicato di origine rumena che, a seguito dell’ennesima lite con la moglie, ha aggredito la donna percuotendola e schiaffeggiandola, sembrerebbe a causa della gelosia di cui l’uomo soffrirebbe. Accertato non si trattasse del primo episodio di maltrattamenti in ambito familiare, ma una condotta ormai consueta, l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Bergamo. La moglie, a seguito delle lesioni riportate, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Monza per ferite al volto e al torace. Dopo le cure del caso è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni, salvo complicazioni. © Riproduzione riservata