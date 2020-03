Troppa gente non resta in casa: l’esercito pattuglierà le strade di Bergamo

Da sabato 21 marzo anche l’esercito pattuglierà le strade bergamasche. Lo ha annunciato la Prefettura dopo il vertice di venerdì al quale hanno partecipato anche Comune di Bergamo, Provincia e vertici delle forze dell’ordine.

Troppa gente ancora non resta in casa ed esce senza una motivazione valida, nonostante i continui appelli e le restrizioni imposte dal governo per contenere i contagi da Codiv-19.

“Nel corso dell’incontro – spiega la Prefettura con la nota emanata – si è convenuto di dislocare temporaneamente, a partire da sabato 21 marzo, il contingente di militari della ‘Operazione Strade Sicure’ solitamente impegnato presso l’aeroporto di Orio al Serio, nei servizi di controllo del territorio finalizzati all’osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio del Coronavirus”.

Da sabato 21 marzo, dunque, anche i militari dell’esercito pattuglieranno le strade della Bergamasca.

L’imperativo resta lo stesso: uscite di casa solo se strettamente necessario.