Mycroclean Italia: “Richieste per milioni di mascherine, si lavora 12 ore al giorno”

Il suo lavoro, Mycroclean Italia, lo svolge da oltre 20 anni con professionalità e passione.

L’azienda, che ha sede a Gorgonzola, è specializzata nel servizio di decontaminazione particellare degli abiti e nella produzione di indumenti a barriera. In pratica, Mycroclean Italia crea indumenti per chi deve lavorare in ambiente assolutamente sterile, nel quale l’uomo non deve esser fonte di alcuna contaminazione.

Le mascherine

Le mascherine prodotte dall’azienda sono quindi realizzate con tessuti a barriera, cuciture e chiusure garantiscono che nulla possa uscire. Sono lavabili (ognuna anche 500 volte) e sterilizzabili.

“La qualità non si improvvisa – spiegano-, non esistono mascherine fai-da-te. O sono fatte come si deve o valgono tanto quanto un fazzoletto davanti alla bocca”.

L’emergenza

In questo periodo così difficile, di estrema emergenza, Mycroclean Italia si trova a gestire enormi richieste. “Lavoriamo 12 ore al giorno -sottolineano dall’azienda-, abbiamo solo 16 dipendenti, alcuni dei quali mettono a disposizione gratuitamente ore di duro lavoro. Siamo sommersi di chiamate, soprattutto da Bergamo, ma anche da Parma”. Se in genere in un anno Mycroclean vende 100 mila mascherine, ora l’azienda sta ricevendo ordini per milioni di pezzi, ma riesce a evaderne circa 50 mila in dieci giorni.

“Non è facile – raccontano -. Il materiale per realizzarle era finito, ora ne abbiamo recuperato altro. I costi per il trasporto sono aumentati, eppure noi stiamo facendo di tutto per mantenere il prezzo invariato. Per quel che possiamo doniamo. Abbiamo regalato mascherine a una suora che in un convento si prende cura di anziani, abbiamo donato cappucci scafandri che sono stati consegnati all’ospedale di Parma. Ora faremo tutto il possibile per Bergamo, che vive una situazione drammatica. Siamo vicini col cuore a tutti i bergamaschi e a coloro che sono stati toccati da lutti. Non smetteremo di dare il massimo”.