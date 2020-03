Lotta al Coronavirus, “Petrolio” cerca risposte: la tv del 21 marzo

Per la prima serata in tv, sabato 21 marzo in diretta dagli studi di Roma RaiDue alle 21.05 trasmetterà una puntata speciale di “Petrolio- Antivirus. La settimana cruciale della lotta al Coronavirus”. La curva del contagio cosa indica? Come funziona la gestione dei tamponi? Riusciamo a identificare e isolare i casi sospetti? Riusciamo a identificare con chi sono stati in contatto? Come identificare gli asintomatici? Vaccini e terapie: a che punto siamo? Le misure straordinarie di isolamento chieste agli italiani basteranno?

Il programma di Duilio Giammaria cerca le risposte e va in prima linea, con le storie degli italiani che combattono il Coronavirus. Nessuno è al sicuro, finché non lo saremo tutti. Tutti nella stessa barca. Interverranno nel corso della puntata: Walter Ricciardi, consigliere Oms; Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano; Antonella Viola, immunologa della Città della Speranza di Padova; Sergio Romagnani, professore di immunologia dell’Università di Firenze; Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare in Lombardia; Gaia Panina, direttore medico di Novartis; Antonio Di Bella, direttore di RaiNews24; Massimo Girardis, primario di terapia intensiva al Policlinico di Modena, e i corrispondenti Rai da Parigi, New York, Berlino, Londra e Pechino.

Rete4 alle 21.25 trasmetterà “Stasera Italia week-end – Speciale”, condotto da Barbara Palombelli.

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi. La puntata sarà intitolata “Il metodo del genio”. Un viaggio attraverso il genio, la genialità, la scienza e il metodo scientifico i coloro che sono considerati tra i più grandi geni di tutti i tempi come Archimede e Leonardo.

Su RaiUno alle 20.35 andrà in onda il primo dei tre appuntamenti con “Il Meglio di Viva Raiplay!”. Questo format del primo canale Rai consiste di una selezione dei migliori momenti che hanno decretato il successo di “Viva Raiplay!”, lo show di Fiorello andato in onda in streaming lo scorso autunno sul sito e sull’app Raiplay.

Canale5 alle 21.10 proporrà la replica di “Ciao Darwin – Terre desolate“, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 “I Croods”; su La7 alle 21.15 “Indovina chi viene a cena”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Voglia di guardare”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Ritorno a casa”; su Iris alle 21 “Sotto il segno del pericolo”; e su Italia2 alle 21.10 “Patto di sangue”.

Su Rai5 alle 20.55 andrà in scena “Premiata Pasticceria Bellavista”. Il titolo della commedia deriva dalla pasticceria napoletana in cui si svolge l’azione, gestita da Ermanno e Giuditta Bellavista, entrambi eredi di un terribile diabete paterno. La madre è inferma a letto, al piano superiore; si chiama Assunta ed è una donna tirannica e possessiva soprattutto nei riguardi del figlio. – con di Vincenzo Salemme Regia Vincenzo Salemme, Franza Di Rosa con Carlo Buccirosso (Ermanno Bellavista), Antonella Morea (Giuditta Bellavista), Maurizio Casagrande (Aldo), Vincenzo Salemme (Carmine Mancusi), Ombretta Ciccarelli (Rosa) e Nando Paone (Memoria).

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Andrà in onda lo’episodio intitolato “Melodia mortale”. Il chitarrista, nonche’ fidanzato, di una nota cantante, viene ucciso. La star e’ disperata e questo potrebbe nuocere alla sua carriera: l’inchiesta per Laurence e’ particolarmente delicata.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Narcos: Messico”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live” e su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Vite al limite: e poi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.