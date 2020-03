Giornalismo italiano in lutto: è morto il grande Gianni Mura

Il giornalismo italiano è in lutto. È morto Gianni Mura, giornalista e scrittore, storica firma di Repubblica sulle cui colonne ha scritto per quasi mezzo secolo. Mura, 74 anni, si è spento la mattina di sabato 21 marzo all’ospedale di Senigallia, in provincia di Ancona, stroncato da un attacco cardiaco improvviso.

Nato a Milano il 9 ottobre 1945, ha scritto pagine memorabili sullo sport e l’Italia degli ultimi decenni, dal calcio al ciclismo.

È stato tra i più grandi giornalisti che hanno raccontato il Tour de France.

Tra le sue grandi passioni, oltre allo sport e alla scrittura, c’era anche il mangiar bene. Nel 2015 Mura aveva scritto Non c’è gusto, una preziosa e simpatica guida su come scegliere i ristoranti in giro per l’Italia.

Su Il Venerdì di Repubblica curava, assieme alla moglie Paola, la rubrica Mangia e bevi, con la quale recensiva i ristoranti del Paese.