Sabato mattina alle 7 al cimitero monumentale di Bergamo sono arrivati di nuovo i mezzi dell’esercito, chiamati per trasportare in altre città e in altre regioni le salme di una settantina di cittadini morti in questi ultimi giorni. Verranno cremate altrove perché i forni del camposanto di Bergamo, pur funzionando a pieno ritmo, non riescono a smaltire le troppe vittime di questa strage da coronavirus.

Di prima mattina i mezzi che hanno preparato gli strumenti per il carico, mentre all’interno ogni vittima veniva benedetta dai cappuccini. Un triste tristissimo ritorno dopo il tragico corteo funebre di mercoledì sera. Oggi, domenica, quel mesto tragitto sarà ripetuto in pieno giorno.