Coronavirus, Gallera: “A Bergamo 5.869, più 715 in un giorno”

Numeri che non annunciano nulla di buono sul fronte dell’emergenza Coronavirus.

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia nel consueto e quotidiano appuntamento nel quale fa il punto della situazione sull’emergenza coronavirus ha rimarcato come Bergamo e la sua provincia sia una delle terre più colpite: finora si contano 5.869 positivi, con un aumento 715 casi rispetto a venerdì 20 marzo.

“Ci avevano detto gli esperti che i giorni più duri sarebbero stati sabato e domenica, il 13° e il 14° giorno dall’introduzione dell’effettiva misura di contenimento, e ahimè avevano ragione. I dati di oggi sono in forte crescita. 25.515 positivi, più 3.251; 8.258 gli ospedalizzati, più 523. In terapia intensiva 1.093 pazienti, con spazi sempre meno capienti. Abbiamo un incremento anche dei guariti: sono 2.139 i pazienti dimessi, guariti clinicamente in attesa della negativizzazione del tampone. Crescono i decessi: 3.095, più 546, questo è il dato che fa più male. Speriamo che tutto quello che stiamo mettendo in campo possa mostrare un rallentamento, speriamo accada a partire da lunedì come indicato dagli esperti. Dobbiamo continuare tutti ad essere diligenti per contenere il contagio”.