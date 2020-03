Bergamo piange Silvio Cortesi: addio al “signore dei gelati” di via XX Settembre

Per molti era semplicemente il “signore dei gelati”: per una trentina d’anni ha allietato, tra coni e tanti sorrisi, i pomeriggi d’estate di tantissimi ragazzi durante le loro passeggiate in via XX Settembre.

È scomparso nella mattinata di venerdì 20 marzo Silvio Cortesi, 91 anni, lasciando un figlio, un nipote e una pronipote: ed è un altro pezzo di storia di Bergamo che se ne va.

Un personaggio amatissimo, che ha segnato l’infanzia di generazioni di bambini e non solo: “Panna, panna cioccolato, cioccolato” era la frase che ripeteva sempre, chiedendo il gusto preferito a coloro che si fermavano al suo chioschetto.

Sempre col sorriso, sempre con una parola gentile.

Una tappa fissa, per il gelato espresso d’estate e per il latte e miele d’inverno, dove una volta c’era la Upim, in corrispondenza del Passaggio Roberto Bruni.

Prima che scoppiasse ufficialmente il caso Coronavirus a Bergamo era stato ricoverato per una broncopolmonite: una volta dimesso era rimasto a casa, ma da quella malattia non si era mai più ripreso.