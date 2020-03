“Vado dal medico” che in realtà è chiuso, e altre scuse dei denunciati a Seriate

Un uomo ha detto che doveva andare dal medico, quando lo studio in realtà era chiuso. Una coppia ha affermato che da Bergamo era venuta a Seriate per bere un caffè con un’amica uno proveniente da Pradalunga. Un altro ha persino ammesso che era arrivato dalla città per fare la spesa perchè preferiva i prodotti del supermercato del posto.

Sono solo alcune delle risposte ricevute in questi giorni dagli agenti della polizia locale di via Paderno impegnati nei servizi di controllo del territorio dopo il decreto governativo che vieta di uscire di casa senza un giustificato e urgente motivo.

Otto in totale le persone deferite in una settimana per la violazione dell’ articolo 650 del codice penale, giovani e meno giovani, pizzicati dai vigili lungo le vie della città senza una motivazione valida.

Il comando seriatese, che annuncia tolleranza zero anche contro gli assembramenti di persone, nelle ultime ore ha intensificato i controlli sul territorio, anche con postazioni dinamiche per limitare il circolare ancora troppo elevato di persone e arginare così il diffondersi del Covid 19.

Gli agenti ricordano che mercoledì il Viminale ha aggiornato l’autocertificazione, che dovrà essere compilata con cura e consegnata: per chi non l’avrà, la stessa verrà fornita durante il controllo.