“Troppi bus in giro, salgono i contagi: bisogna fermare il trasporto pubblico”

“Va chiuso il trasporto pubblico locale”. Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera, intervenendo alla trasmissione Agorà su Rai3. “Noi lo stiamo chiedendo da giorni”, gli fa eco Antonio Scaini, segretario generale di Fit Cisl Bergamo.

“Sono troppi i bus ancora in circolazione, e quasi sempre vuoti, sia sulle tratte urbane che extra urbane. Pur consapevoli dell’importanza del servizio, riteniamo sia giunto il momento di fermare completamente gli autobus.

I numeri del contagio restano tragicamente allarmanti e lo spostamento delle persone veicola la diffusione del virus, oltre che mettere in serio pericolo gli autisti che con grande coraggio sopportano il disagio di guidare con mascherina e guanti un mezzo non sempre sanificato e che, in pochi metri concentra la presenza di più persone”.

“L’utenza, con scuole chiuse e eventi sospesi, si riduce ai lavoratori a cui chiediamo il momentaneo sacrificio di usare i mezzi propri.

Anche se – conclude il sindacalista – riteniamo sia arrivato il momento di sospendere tutte le attività economiche non essenziali o indispensabili alla sopravvivenza”.