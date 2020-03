Speciali sul Coronavirus, Amici o The good doctor? La tv del 20 marzo

Per la prima serata in tv, venerdì 20 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda uno speciale del Tg1 sul Coronavirus.

Spazio all’attualità anche su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su La7, invece, alle 21.15 c’è “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà una nuova puntata del serale di “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Andranno in onda due episodi intitolati “Incompleto” e “Amici e famiglia”. Nel primo, il rapporto tra Shaun e Carly subisce un’improvvisa battuta d’arresto a causa di alcune paure che ha il giovane dottore. Come superare queste barriere? Nel secondo, il dottor Glassman riesce a convincere Shaun ad andare a trovare suo padre malato. L’incontro con la famiglia avrà dei risvolti inaspettati.

Su La5 alle 21.10 verrà proposta la visione del film “Orgoglio e pregiudizio”. Quando l’affascinante signor Bingley – ricco e scapolo – si trasferisce a Longbourn accompagnato dall’amico Darcy, porta scompiglio nell’esistenza della famiglia Bennet. La madre pensa subito alla possibilità di sistemare le sue cinque figlie: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “La gente che sta bene”, con Claudio Bisio, Margherita Buy e Diego Abatantuono; su Italia1 alle 21.20 “Atomica bionda”; su Rai4 alle 21.20 “Bullet head”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Valerie – Diario di una ninfomane”; su Iris alle 21 “J. Edgar”; e su Italia2 alle 21.20 “Zombies – La vendetta degli innocenti”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Art night – Speciale Rinascimento: Raffaello e Parmigianino”. Raffaello: pittore, architetto, innovatore, a 500 anni dalla sua morte Raffaello non smette di sorprenderci. Parmigianino: il prodigio e la sconfitta. Tra questi due poli si gioca la vita di uno dei pittori più talentuosi e più misconosciuti del XVI secolo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Body of proof”. Andranno in onda gli episodi intitolati “Anime perdute”, “Il figlio del boss” e “Occhio per occhio”. Nel primo, Megan e Tommy stanno indagando sull’omicidio di una ragazza. La madre supplica Megan di aiutarla, convinta che lo stesso destino sia riservato anche all’altra figlia. Nel secondo, il figlio di un mafioso viene ucciso. Megan e i suoi sono chiamati a ricercare il colpevole prima del capo, che minaccia di farsi giustizia a uso modo al più presto. Nel terzo, Megan lavora insieme a Tommy per risolvere due omicidi. Il colloquio di Megan con un consulente psicologico dei parenti delle vittime la coinvolge in modo profondo.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 “Cake star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.