Salvini ringrazia il vescovo Beschi: “Impegno straordinario per una Bergamo che soffre”

Matteo Salvini ha telefonato al vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, per esprimere affetto e riconoscenza per “lo straordinario impegno di donne e uomini della Chiesa che stanno assistendo le persone più in difficoltà, a partire da malati e disabili. Penso a frati, preti e suore”.

Salvini è stato particolarmente colpito dalla notizia dei quindici sacerdoti che, nella sola Bergamasca, sono stati stroncati dal virus. “Ammiro e ringrazio questa Chiesa così vicina alle esigenze delle persone, soprattutto in un momento di straordinaria sofferenza. Sono sicuro che Bergamo si rialzerà più forte di prima”, ha concluso Salvini.