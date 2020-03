Ricetta medica via email o WhatsApp: niente ritiro fisico per contrastare il virus

Ricetta medica via mail, o con un semplice messaggio WhatsApp: al fine di evitare il più possibile gli spostamenti dei cittadini e le occasioni di contagio, la Protezione Civile ha firmato un’ordinanza che consentirà di avere tutto il necessario per ritirare i farmaci senza recarsi dal medico.

I medici di base, dunque, potranno far avere ai cittadini in modo semplice e veloce il “Numero di ricetta elettronica”, che non andrà ritirata fisicamente in studio.

Come rivelato da “Il Sole 24 Ore”, nell’ordinanza vengono disciplinate anche tutte le modalità operative per le farmacie e le Ats per tutti quei farmaci distribuiti con modalità differenti dal regime convenzionale.

Tre le opzioni per avere il cosiddetto “promemoria dematerializzato”.

La prima è l’invio del promemoria in allegato a una mail, Pec od ordinaria.

La seconda è la comunicazione del numero di ricetta elettronica tramite Sms o applicazione di messaggistica istantanea.

Infine anche telefonicamente, con la semplice comunicazione a voce del numero di ricetta elettronica.

Per ogni modalità, ovviamente, sarà il paziente a dover fornire al medico curante i propri riferimenti.