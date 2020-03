Il Centro Meteo Lombardo ci aggiorna con le previsioni del tempo nel weekend alle porte con il bollettino curato da Andrea Bosoni.

ANALISI GENERALE

Una vasta area di alta pressione si estende dal Mar Caspio all’Iberia e poi in Atlantico fino alle Azzorre, tuttavia una goccia fredda in quota in moto retrogrado dalla Corsica verso il Nord Italia produrrà nella giornata di venerdì un veloce peggioramento. A partire da domenica l’alta pressione si indebolirà sul centro Europa, aprendo la strada ad una discesa di aria decisamente più fredda di origine artica verso l’Adriatico e l’Italia e che interesserà la Lombardiae per gran parte della prossima settimana con un deciso calo termico sia in quota che al suolo.

Venerdì 20 marzo 2020

Tempo Previsto: Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, nel corso della giornata aumento della nuvolosità da Ovest più consistente sui rilievi Alpini, Prealpini e Appenninici, migliora in serata a partire da Ovest. Precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco saranno possibili nel corso della giornata a partire da Ovest su Oltrepò Pavese, fascia Alpina e Prealpina e occasionalmente anche sui settori centro-orientali di pianura nella seconda parte della giornata.

Temperature: Minime in lieve aumento con valori tra 6°C e 10°C, massime in lieve calo con valori tra 16°C e 19°C

Sabato 21 marzo 2020

Tempo Previsto: Fin dal mattino condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sui settori Alpini e Prealpini, precipitazioni generalmente assenti salvo isolati piovaschi sui rilievi.

Temperature: Minime in lieve flessione tra 5°C e 9°C, massime in calo tra 14°C e 17°C

Domenica 22 marzo 2020

Tempo Previsto: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione con precipitazioni deboli e sparse in prevalenza sui rilievi Alpini e Prealpini a carattere nevoso dai 1500 metri in forte calo durante la giornata.

Temperature: Temperature minime e massime in diminuzione più marcata dalla serata.