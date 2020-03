“Non aprite ai sanitari, non c’è nessun incaricato”: l’allarme a Cividate al Piano

C’è chi non ha scrupoli nemmeno davanti all’emergenza Coronavirus. Nemmeno davanti a un anziano solo, indifeso e spesso spaventato. Continuano infatti i tentativi di truffa a scapito delle persone anziane e non. Telefonate nelle quali vengono richieste condizioni di salute o viene anticipata una visita domiciliare per richiedere informazioni sul contagio.

Nella scorsa settimana l’allarme era stato lanciato ad Arcene, Lurano e Mozzanica, dove finti tecnici sanitari annunciavano un fantomatico intervento di igienizzazione delle abitazioni private.

Questa volta tocca a Cividate al Piano, sempre nella Bassa: è il Comune, direttamente dai propri canali social, a rivolgersi ai cittadini.

“A seguito delle numerose segnalazioni pervenute all’ufficio di polizia locale – si legge su Facebook -, l’amministrazione comunale avvisa la cittadinanza che non sono state date autorizzazioni a contattare telefonicamente i cittadini, né a effettuare visite domiciliari volte a dare informazioni sulla diffusione del nuovo Coronavirus. Vi preghiamo di diffondere questo messaggio e di metterne al corrente specialmente le persone anziane”.

La raccomandazione è sempre la solita: non dare adito alle richieste, perchè dall’altra parte della cornetta c’è un malvivente. Se ricevete chiamate simili avvertite subito le forze dell’ordine.