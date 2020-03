Malanchini “Da Regione 4 milioni per finanziare terapie contro il Covid 19”

“Regione Lombardia ha messo a disposizione 4 milioni di euro per dare una mano a chi si occupa di ricerca per trovare una risposta rapida contro il coronavirus. Già da domani sul sito www.openinnovation.regione.lombardia.it sarà aperta una manifestazione di interesse per coinvolgere altri soggetti, come le Fondazioni, a co-investire sui progetti che verranno selezionati”. Lo annuncia Giovanni Malanchini, Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia.

“Alla manifestazione di interesse – sottolinea Malanchini – seguirà l’apertura di un bando semplificato per selezionare i progetti da finanziare. Saranno progetti per trovare terapie, sistemi di diagnostica e di rilevazione del virus. I progetti potrebbero riguardare lo sviluppo di antivirali e di altri tipi di terapie per affrontare l’ epidemia di Covid-19. Si tratta di un’altra dimostrazione concreta dell’enorme sforzo che Regione Lombardia sta facendo per affrontare questa grave emergenza”.