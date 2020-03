Esibisce un documento falso e in auto ne aveva altri 9: in manette un 39enne

Alla richiesta di documenti ha esibito una carta d’identità falsa, dove alla sua foto corrispondevano i dati anagrafici di un’altra persona.

È successo a Romano di Lombardia dove i carabinieri, impegnati nel controllo di un’area particolarmente sensibile al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato W.M., 39enne pluripregiudicato di origine sicialiana.

L’uomo, al posto di blocco, ha estratto il documento falsificato, che riportava le generalità di un uomo risultato poi vittima di furto.

Dalla perquisizione della vettura sulla quale viaggiava sono stati poi trovati altri documenti: una carta d’identità elettronica, sette tessere sanitarie e una carta regionale multiservizi, tutti sottoposti a sequestro e su cui sono in corso accertamenti volti a verificarne la provenienza.

L’uomo è stato poi liberato, in attesa dell’avvio del procedimento penale durante il quale dovrà rispondere anche di inottemperanza all’ordine dell’Autorità, per aver violato il divieto di mobilità senza averne necessità, come imposto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione dell’epidemia da Coronavirus.