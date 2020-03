Da Promoserio raccolta per donare un respiratore all’ospedale di Piario

Promoserio lancia una campagna di raccolta fondi per aiutare l’Ospedale di Piario con l’acquisto di un respiratore da terapia intensiva. L’agenzia di sviluppo di Valseriana e val di Scalve, coinvolgendo i propri soci, “intende così mettere in atto un piccolo gesto che può però contribuire ad alleggerire il lavoro di medici, infermieri e tutto il personale sanitario che in queste settimane ha aiutato senza sosta la popolazione e continuerà a fronteggiare l’emergenza nei prossimi giorni.

Creare una rete di supporto e condivisione tra tutti gli operatori e le persone che vivono questo territorio – dice Maurizio Forchini, presidente dell’Agenzia – è la mission principale di Promoserio e oggi più che mai vogliamo contribuire a una causa estremamente importante”.

“Il territorio bergamasco e la ValSeriana in particolar modo sono drammaticamente colpiti dall’emergenza del coronavirus – continua Forchini -. Negli ospedali la situazione è di estrema difficoltà: mancano respiratori, dispositivi di protezione, mancano posti letto. Bergamo e Alzano, veri baluardi sanitari nel fronteggiare l’emergenza, sono già stati oggetto di straordinaria generosità e solidarietà, ma gli ospedali periferici stanno affrontando la stessa emergenza con le stesse difficoltà. Promoserio, anche così, vuole perseguire la propria mission”.

PromoSerio via Europa 111/c – 24028 Ponte Nossa (BG) – tel: 035 704063 fax: 035/0662593 P.I. E C.F.

03702560164 www.valseriana.eu – infopoint@valseriana.eu

Conto corrente 10139 presso BANCO BPM SPA – FILIALE DI CLUSONE

IBAN: IT50J0503452910000000010139

CAUSALE “DONAZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS” seguito da nome cognome