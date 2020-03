Da Francoforte a Cadice per tornare a Bergamo in ESN: l’avventura di Nadia

Nadia Sellami, 24 anni, studentessa dell’Università di Bergamo, ha sempre amato viaggiare e grazie alla scuola ne ha avuto la possibilità.

All’età di 17 anni, mentre studiava all’Istituto Superiore Belotti, ha avuto l’opportunità, tramite il programma Leonardo, di prendere parte ad un programma di alternanza scuola-lavoro dell’Unione Europea.

Si è ritrovata a lavorare full time in un’azienda a Francoforte, la sua esperienza è durata circa un mese nel quale ha alloggiato in un ostello con tutti i suoi compagni. Inoltre, durante la sua prima esperienza di studio all’estero, si è ritrovata per la prima volta a dover lavorare in inglese.

I tuoi genitori come hanno reagito quando hai spiegato a loro del progetto Leonardo?

I miei genitori mi hanno sempre lasciato fare se una cosa la volevo; non mi hanno mai messo i bastoni fra le ruote. Si sono fidati in quanto questa esperienza era gestita dalla scuola e in quel mese avevamo con noi anche due professori di riferimento.

Nadia si è laureata nella triennale di economia aziendale all’Università di Bergamo e durante gli studi ha deciso di aderire al progetto Erasmus, un’esperienza che ha realizzato durante il secondo anno, da febbraio a luglio 2016, in cui ha vissuto a Cadice, Spagna.

“Cadice per me è tutto, l’esperienza che ho fatto mi ha lasciato tanto, mi sono persino tatuata le coordinate del mio alloggio” ci racconta.

In Erasmus ha vissuto in appartamento dividendo la casa con 3 ragazze, ognuna delle quali aveva la sua stanza. “I miei genitori erano felici. Prima di fare la domanda per l’Erasmus era incerta, ma perché non sapevo cosa mi aspettava.” Nadia aveva messo al primo posto nella scala delle sue scelte la Spagna in quanto era la seconda lingua che aveva studiato a scuola.

Quando è iniziata la tua esperienza in Spagna, ti sei ritrovata a vivere delle difficoltà che ti hanno fatto venir voglia di tornare a casa?

Come persona sono abbastanza libera, non ho problemi ad essere a contatto con altre persone e fare nuove conoscenze, sono una persona che fa il possibile per scappare da Bergamo. La mia prima preoccupazione era come cucinare perché sono proprio negata. Non ho mai sentito la lontananza di casa al punto di voler ritornare e per questo non sono mai tornata durante questi sei mesi perché non ne ho sentito l’esigenza.”

Nadia è riuscita a mantenere i rapporti di amicizia che ha costruito durante l’Erasmus e durante le festività si mette in contatto con le persone che gli sono restate nel cuore.

Cosa ti ha dato il tuo viaggio studio sia dal punto di vista delle conoscenze che a livello caratteriale?

A livello caratteriale ho notato che prima dell’Erasmus davo molto peso a ciò che gli altri pensavano di me; una volta tornata dalla Spagna ho preso molta confidenza con me stessa riuscendo a mettere in secondo piano ciò che gli altri pensavano nei miei confronti.

Durante il suo racconto, Nadia spiega di essersi imbattuta in un’associazione familiare: ESN. Grazie a loro ha potuto partecipare a tanti eventi, stringendo amicizia con i volontari spagnoli che li organizzavano.

“Vedendo come si impegnavano per aiutare chi era in Erasmus, una volta tornata a Bergamo” racconta Nadia “ho ricevuto un’email dall’ associazione e così da luglio 2016 è iniziato il mio percorso, fino a diventare Vice Presidente di ESN Bergamo. Questo ruolo è un impegno e mi piace molto. Sono cresciuta davvero tanto e ho imparato ad organizzarmi, a lavorare in un gruppo e a parlare di fronte ad un pubblico. Non sapevo la storia di Bergamo, ma aiutando i ragazzi che vengono qui in Erasmus ho dovuto imparare la storia della nostra città; per noi alcune cose sono banali, come il ristorante dove mangiare bene una pizza, mentre per loro no.”

Per coloro che sono incerti se fare un viaggio studio, alle superiori o all’università, che consiglio daresti?”

Viaggiare ti permette di aprire la mente. In particolar modo, provate a fare l’Erasmus perché almeno imparate ad uscire dal vostro guscio, dalla vostra comfort zone. Consideratela come una sfida verso sé stessi.