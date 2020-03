Coronavirus, stretta sulle piste ciclopedonali nelle valli bergamasche

Stretta sulle piste ciclopedonali nelle valli Bergamasche, evidentemente considerate ancora troppo frequentate nonostante l’emergenza Coronavirus.

In Valle Seriana, il presidente della Comunità Montana Giampiero Calegari ha firmato un’ordinanza che vieta “il transito pedonale e di qualsiasi altro mezzo” a partire da venerdì 20 marzo fino a nuovo ordine. Presumibilmente fino a quando l’emergenza non sarà terminata.

Il percorso si estende per diversi chilometri, da Ranica fino a Castione della Presolana e Valbondione. “Prendiamo atto delle richieste della autorità di evitare ogni tipo di assembramento, limitando le uscite allo stretto necessario – commenta Calegari -. C’è ancora tanta gente che non rinuncia ad andare a correre, ma sappiamo come vanno certe cose: si incontrano altre persone e ci si ferma a parlare come se nulla fosse”. La logica è quella di evitare che questi luoghi diventino occasioni di ritrovo. “È una decisione presa a malincuore – tiene a sottolineare Calegari -. Sappiamo che l’attività sportiva può essere una valvola di sfogo in questo periodo difficile, ma è altrettanto vero che non devono esserci zone grigie nei nostri comportamenti”.

“L’osservanza delle presenti disposizioni – si legge nell’ordinanza – è affidata al Corpo di Polizia Locale di competenza di ogni Comune, alle altre guardie giurate volontarie riconosciute dalle competenti Autorità nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge”.

Una decisione presa in queste ore anche da più sindaci della Valle Brembana, che hanno chiuso i rispettivi tratti di competenza: vedi Zogno, Sedrina, San Pellegrino, San Giovanni Bianco, Lenna, Camerata Cornello. “Ci stiamo facendo in quattro per garantire i servizi alle famiglie – osserva il sindaco di Lenna e presidente della Comunità Montana Jonathan Lobati -. È un periodo molto delicato, cerchiamo di stare a casa”. Le sanzioni previste nelle ordinanze vanno da 50 fino a 500 euro.