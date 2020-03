Coronavirus, Locatelli Saline di Volterra stipula polizza assicurativa per i dipendenti

L’azienda Locatelli Saline di Volterra, operativa da quasi 40 anni nel mondo del sale (alimentare e non), per garantire le forniture di sale a tutte le aziende alimentari e per tutelare, per quanto possibile, sia i dipendenti della sede di Bolgare sia quelli delle sede di Volterra, in provincia di Pisa, ha stipulato una polizza assicurativa in caso di contagio.

“Stiamo lavorando per permettere a tutte le aziende alimentari e del settore zootecnico di poter confezionare i loro prodotti” afferma Marco Locatelli della Locatelli Saline di Volterra Srl.

L’azienda conta circa 25 dipendenti a Bolgare e una quarantina a Volterra.

“Abbiamo iniziato a metà degli Anni Ottanta a Bolgare – continua Marco Locatelli -. Siamo diventati leader in Italia nella produzione di pastiglie di sale per depuratori d’acqua. Nel 2010 abbiamo acquisito la salina di Volterra, dove produciamo il sale più puro d’Italia sia ad uso industriale sia alimentare”.