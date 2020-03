Bergamo, non rispetta il decreto: la questura chiude bar in via Autostrada

Nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo gli agenti della Polizia amministrativa della Questura di Bergamo, ha proceduto alla chiusura del bar Trussardi Petroli Caffè di via Autostrada, in quanto veniva accertato che il proprietario teneva aperto l’esercizio pubblico sebbene non autorizzato secondo i dettami del Decreto dell’11 marzo e senza attenersi alle disposizioni il gestore non rispettava l’obbligo di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori.

Si è dunque deferito alla Autorità giudiziaria la proprietaria per violazione all’articolo 650 del codice penale, intimando contestualmente la chiusura dell’esercizio. –

È stata infine inviata segnalazione alla Prefettura di Bergamo per l’irrogazione della sanzione della chiusura dell’esercizio.