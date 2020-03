Arrestato latitante condannato per tentato omicidio: si era creato 7 identità

Kote Leonard, 54 enne albanese della città di Elbasan, condannato dal Tribunale di Bergamo nel 2002 a 12 anni di detenzione per i reati di tentato omicidio in concorso, detenzione e porto abusivo di armi e sequestro di persona, commessi il 15 febbraio del 1997, dopo una lite con un connazionale alla sala Bowling di Mozzo, è stato localizzato dai militari del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Bergamo nel corso delle indagini volte alla ricerca e cattura dei latitanti.

Grazie alla collaborazione del servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia e l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza a Tirana, è stato sottoposto ad arresto provvisorio per essere estradato dalla polizia albanese di Elbasan.

L’arrestato, irreperibile dal 2013 dopo la concessione degli arresti domiciliari, si era creato negli anni 7 identità fittizie per sfuggire alla cattura. Recluso in Albania, vi resterà in attesa di estradizione in Italia, dove dovrà espiare il residuo della condanna cui si era sottratto per i reati di “tentato omicidio in concorso, detenzione e porto abusivo di armi e sequestro di persona” in quanto responsabile di aver tentato di uccidere a colpi di pistola un connazionale rimasto gravemente ferito il 15 febbraio 1997 al Bowling di Mozzo.