Arma di Bergamo, primo morto per Covid: è un appuntato scelto di 46 anni

Le forze dell’ordine di Bergamo hanno il loro primo morto per Coronavirus. Si tratta di C. P., un appuntato scelto di 46 anni, deceduto nella notte tra giovedì e venerdì al policlinico di San Donato Milanese.

Era ricoverato lì da alcuni giorni in preda ai sintomi tipici del Covid 19. Era stato intubato, ma in breve tempo le sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso. C. P. lascia nel dolore la moglie e una figlia di 10 anni.

Grande dolore tra i colleghi del Comando provinciale di via Delle Valli a Bergamo, dove il militare era in servizio da diversi anni.

Il 46enne non è l’unico rappresentante delle forze dell’ordine bergamasche che hanno contratto il virus. Come lui diversi colleghi dell’Arma ma anche agenti della questura di via Noli.