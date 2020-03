Trussardi lancia la raccolta #ConBergamo per l’ospedale Papa Giovanni

Il Gruppo Trussardi annuncia l’attivazione di una raccolta fondi a favore di Cesvi per sostenere l’acquisto di respiratori e ventilatori polmonari per l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in emergenza Covid-19.

“Bergamo è il luogo dove tutto è iniziato. Dal 1911, quando mio nonno Dante Trussardi fonda l’omonima Premiata Fabbrica di Guanti – afferma Tomaso Trussardi, Presidente del marchio del levriero – la città ha sempre mostrato la sua vicinanza alla mia famiglia e ha contribuito alla nostra storia con creativi, artigiani e maestranze locali; un legame che dura da tre generazioni. Il nostro impegno ora – conclude Tomaso Trussardi – è rivolto alla cura delle persone che rischiano la vita a causa del Coronavirus”.

Per perorare questa causa il 100% delle vendite su trussardi.com sarà devoluto a Cesvi. Gli acquisti e/o le donazioni dirette della campagna #ConBergamo possono essere effettuati rispettivamente sul sito del brand fino al 31 marzo 2020 e su cesvi.org.