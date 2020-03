Sul sito di Ascom la documentazione per il Fondo integrativo di solidarietà

Ascom Confcommercio Bergamo, a seguito dell’emanazione del Decreto 17 marzo 2020 nel quale si dispone l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per l’evento Covi D19, rende disponibili sul sito associativo www.ascombg.it nella sezione Coronavirus i fac simili per poter attivare il Fondo integrativo di solidarietà, con le relative istruzioni.

L’azienda che ha intenzione di attivare il Fis deve inviare una comunicazione alle Organizzazioni datoriali e sindacali; compilare, sottoscrivere gli accordi sindacali (Assegno Ordinario FIS, Assegno di Solidarietà FIS) e trasmetterli contestualmente alla domanda a mezzo posta certificata (PEC) aServiziopaghe@pec.ascombg.it

Di seguito, le Organizzazioni Sindacali e datoriali,quest’ultimeanche in rappresentanza del datore di lavoro, procederanno alla consultazione sindacale prevista dalla normativa e ne comunicherannol’esitoalla ditta.

Ricordiamo che le aziende con meno di 6 dipendenti potranno accedere solo alla cassa integrazione in deroga che al momento non è attiva ed è in attesa del decreto regionale.