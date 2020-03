“Morti conservati nelle palestre”: l’emergenza bergamasca sui giornali tedeschi

“I morti conservati nelle palestre”. Con questo titolo eloquente come le foto che accompagnano l’articolo, l’emergenza Coronavirus delle province di Bergamo e Brescia arriva anche sui giornali tedeschi.

Sulla prima pagina di Bild (uno dei principali quotidiani della Germania) di giovedì 19 marzo si parla della situazione negli ospedali bergamaschi, pieni di pazienti ricoverati per Covid 19, facendo capire che se proseguirà così il personale sanitario sarà costretto a scegliere chi curare in base alle possibilità di sopravvivenza.

Le immagini, come si legge nella didascalia in alto, si riferiscono al Policlinico di Ponte San Pietro.

“Nessun paese in Europa è stato colpito come l’Italia dalla crisi Coronavirus: più di 35700 infetti, circa 3000 morti. I medici italiani non sanno più cosa fare con i malati – si legge nel pezzo di Bild – , e con i morti che non riescono più ad essere sepolti”.

“In Lombardia, l’epicentro della crisi, le palestre vengono trasformate in obitori. Nelle chiese chiuse vengono allineate le bare in attesa e senza una sepoltura ‘certa’”.

Poi nell’articolo si parla dei contagi, del fatto che “da dieci giorni la gente è sottoposta a coprifuoco, e del timore che se non scendono i numeri negli ospedali i medici dovranno fare scelte sulla base del triage”. In pratica chi curare e chi no.