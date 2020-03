Il presidente Mattarella chiama Gori: “Sono vicino ad ogni bergamasco, presto a Bergamo 300 medici”

Dal Quirinale a Palazzo Frizzoni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato alle 20.30 di giovedì 19 marzo a Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo.

“Seguo da vicino tutta l’emergenza che sta vivendo la città e la provincia di Bergamo, mi immagino come ognuno di voi stia affrontando questa emergenza, la fatica e il dolore – ha detto il presidente Mattarella -. Fatico ad immedesimarmi nei sentimenti che ogni bergamasco sta vivendo in questa tragedia, allo sforzo esemplare di tutto il personale medico negli ospedali, al dolore per la perdita di tante persone. Ho visto le immagini dei camion dell’esercito che hanno attraversato la città e ho pensato a quanta sofferenza state vivendo. Ho sentito poco fa il Presidente del Consiglio Conte e sono contento che presto verranno a Bergamo 300 medici a supportare i vostri ospedali. Sono anche soddisfatto per come si è risolta la vicenda dell’ospedale da campo degli alpini alla Fiera di Bergamo”.

Poi un accorato appello: “Caro Sindaco, mi permetta di chiederle di far arrivare ad ogni bergamasco la mia vicinanza attraverso i media”.