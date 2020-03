Il ministro Boccia: “L’ospedale di Bergamo necessario, medici da altre regioni”

“Voglio essere chiaro, quella di Bergamo è una struttura necessaria e andrà realizzata”. Lo dice il ministro delle Autonomie Francesco Boccia dopo aver appreso dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che la Regione Lombardia ha sospeso la realizzazione dell’ospedale degli alpini (leggi qui).

Il ministro ha poi sottolineato che proprio per ovviare alla carenza di personale medico in Lombardia, arriveranno nei prossimi giorni un centinaio di medici di tutte le regioni per rinforzare il sistema sanitario lombardo.